Пентагон передаст Украине 200 миллионов долларов

​Не менее 200 миллионов долларов предоставит Киеву Пентагон. Средства выделяются на улучшение оборонного потенциала украинских вооруженных сил. Тем временем, тренировки по обеспечению безопасности начались в Чернигове. Группа националистов устроила публичное наказание за якобы осквернение памятника Небесной сотни. Это далеко не первый случай издевательств.

Плевок в лицо немощному старику. Так сегодня на Украине выглядит правосудие от националистов. Кто привязал несчастного, из видео не понятно. Комментатор, только поясняет, за что устроена экзекуция, сообщает "ТВ Центр".

Где и когда, этот пожилой человек осквернил памятник и было ли это вообще, не ясно. Но участники публичного издевательства охотно делятся с прохожими своими версиями. Якобы старик - еще и уголовник - отказался от украинского гражданства и хочет уехать в Россию. Целый набор преступлений в нынешней Незалежной, для того, чтобы ничего не опасаясь, устроить такую выходку. При том, что вокруг такие же пожилые и дети. Националистам бояться нечего. За старика, вступаются прохожие.

Кто-то вызвал полицию. Правоохранители приехали, но прекратить издевательства и задержать мучителей не спешат. Связываться с молодчиками из числа радикалов себе дороже. Только через полчаса, пожилого мужчину наконец-то отвязали. И увезли в отдел, непонятно за что. Автор этой трансляции - Александр Тарнавский - выпускник пединститута имени Шевченко. И судя по надписи на майке - ярый сторонник националистического батальона. Под опубликованным на его странице в соцсети роликом – 1,5 тысячи восхищенных отзывов, таких же новых европейцев.

Осуждающих эту выходку - единицы. И, если большинство с таким восторгом отзывается об экзекуции в Чернигове, то что будет ждать жителей Донбасса, если Украина вернет власть над регионом?

Регулярные обстрелы пригородов Донецка и Луганска не прекращаются. И никаких предпосылок к мирному урегулированию официальный Киев не демонстрирует. Как раз наоборот: усиливает милитаризацию региона. В этом Незалежной помогают США. И техникой и финансами.

"Министерство обороны объявляет, что предоставит 200 миллионов долларов Украине на сотрудничество в области безопасности для дополнительных тренировок, снаряжения и услуги советников, с тем, чтобы выстроить оборонный потенциал украинских вооруженных сил", - говорится в сообщении Пентагона.

В том, что этот оборонный потенциал, Украина намерена применить на Донбассе, можно не сомневаться. В заявлении Минобороны США упоминается, что эти 200 миллионов долларов будут использованы не только для закупки вооружений, но и "усиления военной мобильности и оперативных потребностей". Возможно, для переброски и ротации подразделений вокруг Донецка и Луганска. Россия предупреждала Вашингтон, что такая помощь приведет только к эскалации конфликта. Но за океаном делают вид, что не понимают, чем это грозит мирным жителям республик. И помощь Киеву вооружениями называют поддержкой реформ Украины в области безопасности и обороны.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".