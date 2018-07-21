Как Сирия восстанавливает энергетическую инфраструктуру

Россия и Франция начинают совместный проект по доставке гуманитарной помощи в Сирию. Соответствующее решение было принято ещё в мае в Санкт-Петербурге, во время встречи Владимира Путина и Эммануэля Макрона.

Электрификация всей страны. На сегодня энергетическая инфраструктура в Сирии в плачевном состоянии. Например, в Восточной Гуте повреждены 95% линий электропередачи. Свет подаётся при помощи генераторов. Но далеко не всем и не всегда. Масштабный ремонт решит проблему, передает "ТВ Центр".

"Сейчас мы меняем поврежденные опоры ЛЭП, чтобы поставить новые. Линии оборваны в 35 районах Восточной Гуты. В каждом назначен ответственный за восстановление от Министерства энергетики. Через три месяца все районы должны быть электрифицированы", - рассказал инженер Мухаммед Сулейман.

В промышленной зоне Адра под Дамаском заработал завод по производству электрических кабелей. Именно такие нужны для восстановления сетей. У нескольких сотен рабочих появились заказы и уверенность в завтрашнем дне.

"Наши кабели могут использоваться как для сетей внутри зданий, так и для передачи энергии между зданиями, городами. Спрос на нашу продукцию постоянно растет. Если сейчас мы производим 250 тонн различных кабелей в месяц, то заказы на следующий год предусматривают увеличение производства до тысячи тонн. Это четырехкратный рост, как видите", - заявил генеральный директор завода Мухаммад Абу Хейр.

Восстановление энергетики в различных районах Сирии идет опережающими темпами, параллельно с ремонтом зданий и прочей городской инфраструктуры. Ещё один завод в той же промзоне Адра не простаивает без дела.

"Мы делаем трансформаторы от 25 до 25 тысяч киловольт. Это оборудование необходимо для передачи тока от электростанции к конечному потребителю. Без него не обходится ни одна городская электросеть. Сейчас мы производим около 500 трансформаторов в месяц, а на следующий год планируем делать до тысячи в месяц", - отметил директор завода по производству трансформаторов Мантес Аль Араш.

Работу заводов контролирует Министерство энергетики. Действует госпрограмма поддержки высокотехнологичных производств. В перспективе - освоение экспортного рынка. Все усилия государства направлены на скорейшее возвращение беженцев. Помощь в этом Сирии оказывает созданный российским Министерством обороны Межведомственный координационный штаб, на первом заседании которого был обозначен план работы. Решено установить международные контакты. Создание координационного штаба уже поддержали в ряде государств.