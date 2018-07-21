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Пассажиров автобуса в Германии атаковал мужчина иранского происхождения

12:33
  • суббота
  • 21 июля 2018

Стали известны подробности нападения на пассажиров автобуса недалеко от города Любек в Германии. Нападавшим оказался гражданин страны иранского происхождения. Следствие не исключает версию теракта.

Десять человек получили ранения в результате вооружённого нападения недалеко от города Любек на севере Германии. Там мужчина набросился с ножом на пассажиров рейсового автобуса, сообщает "ТВ Центр".

Салон в тот момент был переполнен. Люди ехали на праздник. Когда один из пассажиров уступил место пожилой женщине, злоумышленник ударил его в грудь. А после этого начал атаковать всех без разбора. По словам очевидцев, у нападавшего с собой был также рюкзак, в котором находились бутылки с зажигательной смесью.

Мужчина задержан. Как сообщают СМИ, это гражданин Германии иранского происхождения. Сейчас его допрашивает полиция. Следствие не исключает версию теракта.

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