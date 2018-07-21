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На Красной площади состоялся торжественный выпуск курсантов вузов МЧС

12:57
  • суббота
  • 21 июля 2018

Более 600 молодых специалистов получили на Красной площади дипломы об окончании вузов МЧС России. Среди них студенты и слушатели из более, чем десяти стран.

В субботу на Красной площади состоялся торжественный выпуск курсантов вузов МЧС России. Дипломы об окончании получили свыше 600 молодых специалистов, сообщает "ТВ Центр".

Среди них граждане не только России, но студенты и слушатели из более, чем десяти стран. 22 выпускника награждены золотыми медалями "за особые успехи в учёбе". По традиции, курсанты произнесли клятву верности службе и прошли маршем по главной площади страны.

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Торжественный выпуск курсантов вузов МЧС
Торжественный выпуск курсантов вузов МЧС
Торжественный выпуск курсантов вузов МЧС
Торжественный выпуск курсантов вузов МЧС
Торжественный выпуск курсантов вузов МЧС
Торжественный выпуск курсантов вузов МЧС
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