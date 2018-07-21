Более 600 молодых специалистов получили на Красной площади дипломы об окончании вузов МЧС России. Среди них студенты и слушатели из более, чем десяти стран.

В субботу на Красной площади состоялся торжественный выпуск курсантов вузов МЧС России. Дипломы об окончании получили свыше 600 молодых специалистов, сообщает "ТВ Центр". Среди них граждане не только России, но студенты и слушатели из более, чем десяти стран. 22 выпускника награждены золотыми медалями "за особые успехи в учёбе". По традиции, курсанты произнесли клятву верности службе и прошли маршем по главной площади страны.