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Народная артистка СССР Нани Брегвадзе отмечает Юбилей

13:11
  • суббота
  • 21 июля 2018

Юбилей 21 июля отмечает знаменитая певица Нани Брегвадзе. Её называют королевой романса за невероятный талант и удивительный голос, покоривший миллионы слушателей в России и родной для неё Грузии. Нани Брегвадзе - Народная артистка Советского Союза - блистала на многих мировых сценах и сейчас продолжает гастролировать с концертами.

Дома и на сцене ей дарили тысячи роскошных букетов. Но даже к самому скромному Нани Георгиевна неизменно относится бережно. Редкое, почти уникальное для мира эстрады качество – ни намека на "звездность", сообщает "ТВ Центр".

"Когда мне говорят комплименты и объясняются даже в любви, я до слез дохожу. И знаете, сейчас какая манера - только отходят, я сразу-сразу благодарю Бога за то: "спасибо тебе Бог, что меня так любят". Это не от меня, а от него идет", - сказала Нани Брегвадзе.

Одна из самых любимых певиц всего Советского Союза выросла в Тбилиси в музыкальной семье. Девочке было два года, когда мама заметила у нее неординарные способности. В доме постоянно звучали романсы и старинные песни на русском и грузинском языках. Студентка консерватории стала участницей эстрадного оркестра "Рэро".

"Я кончала консерваторию по классу фортепиано. Никогда я не занималась вокалом. Я даже не знала, как надо петь. Но это видимо природа меня наградила", - отметила Брегвадзе.

В 25 лет Нани Брегвазде уже гастролировала с Московским мюзик-холлом в Париже. А с ансамблем "ОрЭра" объехала более 80 стран. Головокружительную карьеру ей пророчил сам Леонид Утесов. И не ошибся.

С 1980 года она выступает сольно. Песни, услышанные Нани Брегвадзе в детстве, стали ее визитной карточкой. Певица вернула на большую сцену русский романс.

"Мне романсы дают возможность все делать: нюансы, краски. Там и страсти, и переживания, и глубина. "Я тебя люблю" - это по-разному может быть", - подчеркнула она.

В ее исполнении публика непременно вспомнит "Только раз бывают в жизни встречи", "Свеча горела", множество других песен и, конечно, шлягер, без которого концертов не бывает – "Снегопад".

За десятилетия песня изменилась. Сейчас она звучит в новой аранжировке.

"Совершенно другая песня. Ну совершенно. Что там творится?! Мне даже сказали, что это настоящая молитва. Даже дрожь у меня пробежала, я не могу без волнения сказать об этом", - рассказала Нани Брегвадзе.

Именно такое проникновенное исполнение слушателям, которые приходят на концерты в Грузии и России, запоминается особенно.

Каждый год в день рождения за столом певицы традиционно собираются не менее полусотни гостей. Рядом обязательно будут самые близкие: дочь Эка – тоже известная певица, внуки и правнуки.

Егор Киселёв, Эдуард Хаялин, "ТВ Центр".

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Нани Брегвадзе
Нани Брегвадзе
Нани Брегвадзе
Нани Брегвадзе
Нани Брегвадзе
Нани Брегвадзе
Нани Брегвадзе
Нани Брегвадзе
Нани Брегвадзе
Нани Брегвадзе
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