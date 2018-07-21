СБУ заявила о задержании диверсанта из ДНР

Диверсант из ДНР задержан сотрудниками СБУ в Харьковской области Украины. Это произошло при его попытке выстрелить из гранатомета в поезд.

В Харьковской области сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали диверсанта из Донецкой народной республики (ДНР) при попытке выстрелить из гранатомета в грузовой поезд. Об этом говорится в сообщении на сайте СБУ.

Сотрудники спецслужб установили, что житель Донецка, проживающий на территории Харьковской области, был завербован представителями министерства государственной безопасности ДНР для совершения диверсионного акта на железной дороге.

"Сотрудники спецслужбы задокументировали, что по заданию кураторов фейкового "министерства" злоумышленник с помощью реактивного противотанкового гранатомета должен был взорвать грузовой поезд, перевозивший горюче-смазочные материалы и другие материальные ценности для нужд Вооруженных сил Украины в зоне проведения Операции объединенных сил", - отмечается в сообщении.

В СБУ установили, что с 2002 года задержанный отбывал в исправительной колонии 14-летний срок за совершенное им по предварительному сговору группой лиц умышленное убийство.

У него изъяты гранатомет РПГ-22 и четыре боевые гранаты Ф-1 и РГД-5 с запалами. Открыто уголовное дело по статье "диверсия".