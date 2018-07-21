ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

СБУ заявила о задержании диверсанта из ДНР

13:26
  • суббота
  • 21 июля 2018

Диверсант из ДНР задержан сотрудниками СБУ в Харьковской области Украины. Это произошло при его попытке выстрелить из гранатомета в поезд.

В Харьковской области сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали диверсанта из Донецкой народной республики (ДНР) при попытке выстрелить из гранатомета в грузовой поезд. Об этом говорится в сообщении на сайте СБУ.

Сотрудники спецслужб установили, что житель Донецка, проживающий на территории Харьковской области, был завербован представителями министерства государственной безопасности ДНР для совершения диверсионного акта на железной дороге.

"Сотрудники спецслужбы задокументировали, что по заданию кураторов фейкового "министерства" злоумышленник с помощью реактивного противотанкового гранатомета должен был взорвать грузовой поезд, перевозивший горюче-смазочные материалы и другие материальные ценности для нужд Вооруженных сил Украины в зоне проведения Операции объединенных сил", - отмечается в сообщении.

В СБУ установили, что с 2002 года задержанный отбывал в исправительной колонии 14-летний срок за совершенное им по предварительному сговору группой лиц умышленное убийство.

У него изъяты гранатомет РПГ-22 и четыре боевые гранаты Ф-1 и РГД-5 с запалами. Открыто уголовное дело по статье "диверсия".

Новости по теме
Бойцы СБУ
Бойцы СБУ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100