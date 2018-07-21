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Самолет ВКС России доставил гумпомощь из Франции в Сирию

13:54
  • суббота
  • 21 июля 2018

Российский военно-транспортный самолет Ан-124 "Руслан" доставил из французского аэропорта Шатору 44 тонны гуманитарного груза на аэродром Хмеймим в Сирии. Таким образом, из Франции в САР доставлены медикаменты и медицинские препараты для неотложной медицинской помощи, одежда, палатки, медицинское оборудование и предметы первой необходимости.

На аэродроме Хмеймим в Сирии приземлился российский военно-транспортный самолет Ан-124 "Руслан". Он доставил туда 44 тонны гуманитарного груза из французского аэропорта Шатору. Об этом говорится в сообщении Минобороны России, которое есть в распоряжении TVC.ru.

"Самолетом военно-транспортной авиации ВКС России из Франции в Сирию доставлены медикаменты и медицинские препараты для неотложной медицинской помощи, одежда, палатки, медицинское оборудование и предметы первой необходимости", - отмечается в сообщении.

Медикаменты и предметы первой необходимости будут переданы для удовлетворения потребностей гражданского населения при содействии российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии и представителями Сирийского Арабского красного полумесяца.

"Гуманитарный груз направлен в Сирию в соответствии с решением, принятым 24 мая сего года в Санкт-Петербурге президентом Французской Республики и президентом Российской Федерации, о совместном проекте по оказанию гуманитарной помощи гражданскому населению Сирии", - напомнили в Минобороны.

Ранее стало известно, что Россия и Франция сообща займутся доставкой гуманитарной помощи жителям сирийской Восточной Гуты. Отдельное внимание должны уделить управляемым Сирийским арабским Красным Полумесяцем больницам.

Кроме того, Москва и Париж выражают намерение продолжать координацию между "Ограниченной группой" (Small Group) и астанинским форматом урегулирования ситуации в САР.

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