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В Москве проходит Сабантуй

15:21
  • суббота
  • 21 июля 2018

В Москве в музее-заповеднике "Коломенское" идут народные гуляния в честь праздника Сабантуй. Его традиционно отмечают в Татарстане и Башкирии. Он знаменует успешное завершение посевных работ.

Народные гуляния в субботу развернулись в музее-заповеднике "Коломенское". Там проходит праздник Сабантуй, передает "ТВ Центр".

Гостей ждут весёлые конкурсы, игры, концертная программа. Работает ярмарка сувениров. Все желающие смогут отведать блюдо чак-чак, которое приготовили целых две тонны. Также можно будет понаблюдать за традиционной борьбой на поясах и регатой на Москве-реке.

Сабантуй традиционно отмечают в Татарстане и Башкирии. Он знаменует успешное завершение посевных работ. Праздник официально включён в список наследия ЮНЕСКО.

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Праздник "Сабантуй"
Праздник "Сабантуй"
Праздник "Сабантуй"
Праздник "Сабантуй"
Праздник "Сабантуй"
Праздник "Сабантуй"
Праздник "Сабантуй"
Праздник "Сабантуй"
Праздник "Сабантуй"
Праздник "Сабантуй"
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