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В Москве состоялся торжественный выпуск слушателей вуза МВД России

15:10
  • суббота
  • 21 июля 2018

На Красной площади в Москве состоялся торжественный выпуск слушателей вуза МВД России. Поддержать их пришли ветераны, родственники и друзья. Также коллег поздравил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

В субботу в Москве на Красной площади состоялся торжественный выпуск слушателей вуза МВД России. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Сотни молодых специалистов получили дипломы об окончании и нагрудные знаки. Поддержать выпускников в этот знаковый день пришли ветераны, родственники и друзья. Поздравил коллег министр внутренних дел Владимир Колокольцев. По традиции, курсанты прошли маршем по главной площади страны.

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Торжественный выпуск слушателей вуза МВД России
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