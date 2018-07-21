На Красной площади в Москве состоялся торжественный выпуск слушателей вуза МВД России. Поддержать их пришли ветераны, родственники и друзья. Также коллег поздравил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

В субботу в Москве на Красной площади состоялся торжественный выпуск слушателей вуза МВД России. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Сотни молодых специалистов получили дипломы об окончании и нагрудные знаки. Поддержать выпускников в этот знаковый день пришли ветераны, родственники и друзья. Поздравил коллег министр внутренних дел Владимир Колокольцев. По традиции, курсанты прошли маршем по главной площади страны.