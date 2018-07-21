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Путин обсудил с Макроном помощь населению Восточной Гуты в Сирии

14:36
  • суббота
  • 21 июля 2018

​Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили в телефонном разговоре ряд актуальных международных и региональных проблем. В частности, речь шла о гуманитарных аспектах сирийского урегулирования.

Президент России Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон обсудили ряд актуальных международных и региональных проблем в телефонном разговоре.

"Особое внимание уделено гуманитарным аспектам сирийского урегулирования, в том числе реализации совместной российско-французской инициативы по оказанию содействия населению в Восточной Гуте", - отмечается в сообщении пресс-службы Кремля.

В субботу российский военно-транспортный самолет Ан-124 "Руслан" доставил из французского аэропорта Шатору 44 тонны гуманитарного груза на аэродром Хмеймим в Сирии. В САР доставлены медикаменты и медицинские препараты для неотложной медицинской помощи, одежда, палатки, медицинское оборудование и предметы первой необходимости.

Ранее стало известно, что Россия и Франция сообща займутся доставкой гуманитарной помощи жителям сирийской Восточной Гуты. Отдельное внимание должны уделить управляемым Сирийским арабским Красным Полумесяцем больницам.

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