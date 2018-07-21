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Собянин: за полгода подарочные наборы от города получили больше 40 тыс. новорожденных

14:51
  • суббота
  • 21 июля 2018

Более 40 тысяч новорожденных получили подарочные наборы от города за прошедшие полгода. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, в приданое входят 44 предмета, в том числе, комбинезоны и постельные принадлежности.

За прошедшие полгода подарочные наборы от города получили более 40 тысяч новорожденных. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, передает Агентство "Москва".

"За полгода подарочные наборы от города получили больше 40 тысяч новорожденных. В приданом для малыша - 44 предмета первой необходимости, включая комбинезоны и постельные принадлежности. Стараемся максимально помочь мамочкам в первые дни жизни малышей", - отметил мэр Москвы.

С 1 января 2018 года подарочные наборы от города получают все новорожденные. В него входит все необходимое для первых месяцев жизни ребенка: детское белье, одежда, пустышки, погремушки, салфетки, мази, присыпки, а также аксессуары для кормления, пеленания и купания.

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Подарочный набор при выписке из роддома
Подарочный набор при выписке из роддома
Подарочный набор при выписке из роддома
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