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По факту убийства полицейских в Дагестане возбуждено дело

15:52
  • суббота
  • 21 июля 2018

Двое полицейских погибли в результате перестрелки в Дагестане 20 июля. По факту произошедшего СУ СКР по Республике возбудил уголовное дело.

Следственные органы Следственного комитета России по Республике Дагестан возбудили уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" и "Незаконный оборот оружия, совершенный группой лиц". Об этом сообщает сайт СУ СКР по Дагестану.

Это произошло после того, как 20 июля на 761-м километре ФАД "Кавказ" возле села Стальское Кизилюртовского района неустановленные лица обстреляли патрульную автомашину МВД. В ней находились три сотрудника ГИБДД. В результате двое полицейских скончались на месте. Нападавшие скрылись с места происшествия.

Расследование уголовного дела продолжается. Принимаются меры по установлению преступников и их местоположения.

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