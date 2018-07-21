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В Москве 22 июля объявлен "желтый" уровень опасности погоды

16:21
  • суббота
  • 21 июля 2018

"Желтый" уровень опасности погоды объявлен в Московском регионе 22 июля. Будет облачная погода, местами ожидаются дождь и гроза, порывы ветра до 15 метров в секунду.

В воскресенье, 22 июля, в Москве и области объявлен "желтый" уровень погодной опасности из-за ветра и грозы, передает РИА Новости со ссылкой на Гидрометцентр.

Синоптики отметили, что в столице будет облачная погода, местами ожидаются дождь и гроза, порывы ветра до 15 метров в секунду.

Температура воздуха составит от 22 до 24 градусов тепла.

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