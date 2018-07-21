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Лагард рассказала об ущербе мировому ВВП из-за действий США

16:52
  • суббота
  • 21 июля 2018

Глава МВФ Кристин Лагард заявила, что торговые ограничения, которые ввели США против России и Китая могут снизить мировой ВВП на 1,5%.

Введенные США торговые ограничения в отношении России и Китая могут снизить мировой ВВП на 1,5%. Об этом заявила глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард, передает ТАСС.

"Это точно окажет влияние на ВВП, которое при развитии худшего сценария и, если не считать принимаемые сейчас меры, самые недавние объявления, составит около 1,5% ВВП на глобальном уровне", - сказала Лагард на пресс-конференции в день открытия встречи министров финансов и глав центральных банков стран G20 в Аргентине.

По ее словам, тема эскалации торговых ограничений станет предметом обсуждения на заседании финансовой "двадцатки" в субботу.

По ее словам, не стоит спекулировать на теме последствий санкций до изучения вопроса.

Встреча министров финансов и глав центральных банков проходит в Буэнос-Айросе с 21 по 22 июля. Ожидается, что 23 министра финансов или их заместителя, 14 представителей центробанков стран - участниц G20 и представители международных финансовых организаций обсудят вопросы развития глобальной экономики.

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