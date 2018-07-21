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В Пентагоне назвали приглашение Путина в США практичным шагом

17:21
  • суббота
  • 21 июля 2018

Заместитель главы Пентагона Джон Руд назвал приглашение Владимира Путина в Вашингтон со стороны президента США Дональда Трампа практичным шагом. По его словам, Россия является важным игроком на мировой политической сцене, а предшественники нынешнего главы Белого дома поступательно поддерживали связи на высшем уровне с Москвой.

Решение президента США Дональда Трампа пригласить российского лидера Владимира Путина в Вашингтон прокомментировал заместитель главы Пентагона Джон Руд. По его мнению, этот шаг является нормальным и практичным, передает ТАСС.

"Я считаю, что обмен мнениями и откровенные дискуссии между нашими лидерами нужны", - сказал заместитель министра обороны США в ходе форума по вопросам безопасности в Аспене (штат Колорадо).

Также Руд напомнил, что Россия является важным игроком на мировой политической сцене, а предшественники нынешнего хозяина Белого дома поступательно поддерживали связи на высшем уровне с Москвой.

"Президент Путин и раньше посещал Белый дом, он посещал Соединенные Штаты. Когда я работал в Белом доме при Джордже Буше - младшем, он приезжал домой к президенту Бушу в Кроуфорд, штат Техас. Он также приезжал к нему на рыбалку в Кенненбанкпорт, штат Мэн", - напомнил замглавы Пентагона.

Ранее стало известно, что США направили президенту России Владимиру Путину приглашение нанести осенью официальный визит в Вашингтон. Как сообщили в Белом доме, обсуждение возможного визита уже началось.

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