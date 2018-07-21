Лавров в разговоре с Помпео раскритиковал США за арест Бутиной

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Майком Помпео. В ходе беседы глава МИД России, в частности, подчеркнул неприемлемость действий американских властей, арестовавших россиянку Марию Бутину.

Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео обусдили в ходе телефонного разговора обсудили перспективы дальнейшего выстраивания отношений между странами с целью их нормализации на равноправной и взаимовыгодной основе. Беседа состоялась по инициативе американской стороны, сообщает сайт российского ведомства.

"Министр и Госсекретарь обсудили также ситуацию в Сирии и вокруг нее, включая возможное взаимодействие России и США вместе с другими странами по решению гуманитарных проблем в САР, и задачи, связанные с поддержкой усилий по продвижению денуклеаризации Корейского полуострова", - подчеркнули на Смоленской площади.

Также Лавров затронул тему ареста российской гражданки Марии Бутиной в США.

"Сергей Лавров подчеркнул неприемлемость действий американских властей, арестовавших в США на основании сфабрикованных обвинений российскую гражданку Марию Бутину, и необходимость ее скорейшего освобождения", - добавили в МИД России.

О задержании Бутиной стало известно 16 июля после переговоров президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки. Как отметили в Минюсте США, с 2015 по 2017 год россиянка работала на российского чиновника высокого ранга. Она прибыла в Штаты по студенческой визе и налаживала контакты с американскими чиновниками.

18 июля ее обвинили в связях с российскими спецслужбами и арестовали. Россиянке предъявлены обвинения в сговоре и деятельности в качестве иностранного агента без регистрации на территории США.

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова уже призвала международные правозащитные организации побудить США освободить гражданку России Марию Бутину.