ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Усик победил Гассиева в финальном бое Всемирной боксерской суперсерии

01:17
  • воскресенье
  • 22 июля 2018

В Москве в спорткомплексе "Олимпийский" прошёл вечер профессионального бокса. Его главным событием стал бой между россиянином Муратом Гассиевым и украинцем Александром Усиком. Решение судей было единогласным - победа украинца. Это был финальный поединок Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS).

Украинец Александр Усик, который является чемпионом мира в первом тяжелом весе по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской организации (WBO), в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) одолел чемпиона планеты по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской ассоциации (IBF) россиянина Мурата Гассиева. Об этом сообщает TVC.ru.

Финал WBSS состоялся в спортивном комплексе "Олимпийский" в Москве.

Поединок прошел под контролем украинского боксера. Он часто уворачивался от атак оппонента и сам наносил ему удары. Гассиеву периодически удавалось беспокоить своего соперника мощными выпадами, но их оказалось мало для победы.

По итогам 12 раундов победа единогласным решением судей была отдана Усику — 120:108, 119:109, 119:109.

Теперь украинец стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом весе и обладателем трофея имени Мухаммеда Али, а также первым в истории победителем турнира WBSS.

Также в рамках боксерского вечера россиянин Федор Чудинов одолел француза Наджиба Мохаммеда. Это был поединок за титул по версии WBA во втором среднем весе. Кроме того, россиянка Инна Сагайдаковская уступила боксерше из Норвегии Сесилии Брекхус в бое за звание абсолютной чемпионки в полусреднем весе.

А еще латвиец Майрис Бриедис победил француза Брэндона Делорье.

Главное сегодня
Боксеры Александр Усик (Украина) и Мурат Гассиев (Россия)
Боксеры Александр Усик (Украина) и Мурат Гассиев (Россия)
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100