Усик победил Гассиева в финальном бое Всемирной боксерской суперсерии

В Москве в спорткомплексе "Олимпийский" прошёл вечер профессионального бокса. Его главным событием стал бой между россиянином Муратом Гассиевым и украинцем Александром Усиком. Решение судей было единогласным - победа украинца. Это был финальный поединок Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS).

Украинец Александр Усик, который является чемпионом мира в первом тяжелом весе по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской организации (WBO), в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) одолел чемпиона планеты по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской ассоциации (IBF) россиянина Мурата Гассиева. Об этом сообщает TVC.ru.

Финал WBSS состоялся в спортивном комплексе "Олимпийский" в Москве.

Поединок прошел под контролем украинского боксера. Он часто уворачивался от атак оппонента и сам наносил ему удары. Гассиеву периодически удавалось беспокоить своего соперника мощными выпадами, но их оказалось мало для победы.

По итогам 12 раундов победа единогласным решением судей была отдана Усику — 120:108, 119:109, 119:109.

Теперь украинец стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом весе и обладателем трофея имени Мухаммеда Али, а также первым в истории победителем турнира WBSS.

Также в рамках боксерского вечера россиянин Федор Чудинов одолел француза Наджиба Мохаммеда. Это был поединок за титул по версии WBA во втором среднем весе. Кроме того, россиянка Инна Сагайдаковская уступила боксерше из Норвегии Сесилии Брекхус в бое за звание абсолютной чемпионки в полусреднем весе.

А еще латвиец Майрис Бриедис победил француза Брэндона Делорье.