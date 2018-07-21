Братья Березуцкие объявили о завершении футбольной карьеры

Футболисты московского ЦСКА братья Березуцкие объявили о завершении профессиональной карьеры. Ранее они объявили об уходе из сборной России.

Защитники футбольного клуба ЦСКА Алексей и Василий Березуцкие объявили о завершении профессиональной карьеры. Об этом сообщает официальный сайт красно-синих.

"Осознать, что пора начинать новый этап жизни, для профессионального спортсмена всегда непросто, и многие не чувствуют этот момент. Для нас это время пришло. Сегодня с лёгкой грустью, но с полной уверенностью в своём решении мы объявляем о завершении карьеры профессиональных футболистов", - отметили братья Березуцкие.

Ситуацию с уходом братьев Березуцких прокомментировал вице-премьер России Виталий Мутко.

"Могу высказать только сожаление с точки зрения болельщика. Но жизнь идет. Они долгие годы играли на высоком уровне, все сложнее держать форму и избегать травм. Хочу поблагодарить их за огромный вклад в российский футбол, за то, что так долго радовали болельщиков. Это лицо нашего футбола, надеюсь, что они останутся в футболе, и мы найдем для них правильное применение. Это настоящие профессионалы, порядочные ребята. Дай бог им здоровья и всего наилучшего", - приводит его слова ТАСС.

Ранее оба футболиста объявили о завершении карьеры в сборной России.

Алексею и Василию Березуцким 20 июня исполнилось 36 лет. Они являются воспитанниками московской школы "Смена". Затем они попали в систему "Торпедо-ЗИЛ". За основной клуб Василий дебютировал в 1999 году, а Алексей - на год позже.

Затем Алексей Березуцкий провел первую часть чемпионата России сезона-2001 в аренде в новороссийском "Черноморце", а затем перешел в ЦСКА. Свой первый матч за новую команду он сыграл 8 мая 2002 года.

Василий Березуцкий перешел в ЦСКА в 2002 году. За новый клуб он дебютировал 17 июля в матче чемпионата России против "Крыльев Советов".

В составе армейцев братья Березуцкие стали шестикратными чемпионами страны, а также шестикратными обладателями Суперкубка России. Также они выигрывал Кубок УЕФА сезона-2004/05 и выходили в четвертьфинал Лиги чемпионов.

За ЦСКА Алексей Березуцкий провел 502 матча во всех турнирах и забил 11 голов. Василий Березуцкий сыграл за армейцев 531 матч и отличился 14 раз.

За национальную сборную Василий Березуцкий провел 101 матч и забил пять голов. У Алексея - 58 игр. В составе сборной России стали бронзовыми призерами чемпионата Европы – 2008.