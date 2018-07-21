Украина потребовала от Запада ввести санкции против российских портов

Украинские власти ведут переговоры с западными партнерами о введении санкций против российских портов в Черном море. По словам министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, причина такого желания Киева - блокада Азовского моря и украинских портов там со стороны России.

Украина ведет переговоры с западными партнерами о наложении санкций на российские порты в Черном море. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, передает РИА Новости.

"Мы проводим переговоры с нашими европейскими, американскими партнерами, чтобы соответствующие санкции были применены к черноморским портам России из-за блокады Азовского моря и украинских портов в Азовском море", — отметил он.

До этого фракция партии "Самопомощь" в Верховной раде потребовала от украинских властей расторгнуть договор с Россией о совместном использовании Азовского моря и Керченского пролива.

Согласно данным украинского Министерства инфраструктуры, Россия с 29 апреля по 9 июля задержала для досмотра без объяснения причин 93 судна, следующих в порты через Керченский пролив.

После этого замглавы МИД Украины Елена Зеркаль заявила, что российские пограничники не нарушают протоколы во время осмотра судов в Азовском море.