Минобороны сообщило о сбитом беспилотнике над Хмеймимом в Сирии

В ночь на 21 июля средства ПВО российской авиабазы Хмеймим в Сирии уничтожили беспилотный летательный аппарат. Он был запущен с подконтрольной боевикам территории в провинции Латакия. Пострадавших или материального ущерба нет.

Средства ПВО на российской авиабазе Хмеймим в Сирии уничтожили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в ночь на 21 июля. Он был запущен с подконтрольной боевикам территории в провинции Латакия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майора Алексея Цыганкова.

"В ночь на 21 июля средствами контроля воздушного пространства российской авиабазы Хмеймим был обнаружен БПЛА, запущенный с подконтрольной незаконным вооруженным формированиям территории на севере провинции Латакия", - сказал он.

По его словам, штатными зенитными огневыми средствами воздушная цель была уничтожена на удалении от авиабазы.

"Пострадавших или материального ущерба нет. Российская авиабаза Хмеймим функционирует в плановом режиме", - подчеркнул Цыганков.

Он добавил, что продолжаются случаи нарушения режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований в Идлибской зоне деэскалации. Каждый день позиции правительственных сил и жилые кварталы населенных пунктов, расположенных вблизи линии разведения сторон в провинциях Латакия, Алеппо и Хама, подвергаются минометным и артиллерийским обстрелам.

О попытках неизвестных беспилотников проникнуть на территорию Хмеймима сообщалось и ранее. 1 июля стало известно, что группа БПЛА была обнаружена российскими военными в небе около авиабазы. Все воздушные цели были уничтожены. В результате инцидента никто не пострадал, материального ущерба на авиабазе не было.

До этого о похожем инциденте сообщалось 21 мая. Тогда около Хмеймима был ликвидирован неизвестный беспилотник. Авиабаза также не пострадала.