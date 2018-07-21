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СПЧ обратился к США по поводу россиянки Бутиной

19:52
  • суббота
  • 21 июля 2018

Союз по правам человека при президенте России обратился в Комиссию по гражданским правам США с просьбой защитить права россиянки Марии Бутиной, которая ранее была арестована в Соединенных Штатах.

Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) обратился к Комиссии по гражданским правам США и попросил защитить права россиянки Марии Бутиной. Об этом говорится в письме главы СПЧ Михаила Федотова в адрес председателя комиссии Кэтрин Ламон.

"Совет глубоко обеспокоен сложившейся вокруг молодой россиянки ситуацией. Прошу вас, уважаемая госпожа Ламон, принять во внимание нашу озабоченность и предпринять все необходимые усилия по защите прав человека и основных свобод в отношении гражданки России Марии Бутиной", - отмечается в письме, размещенном на сайте СПЧ.

Также СПЧ обратился в комиссию с предложением наладить регулярные контакты в интересах защиты прав человека.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Майком Помпео, в ходе которого, подчеркнул неприемлемость действий американских властей, арестовавших Марию Бутину. Также он отметил необходимость ее скорейшего освобождения.

О задержании Бутиной стало известно 16 июля. Как отметили в Минюсте США, с 2015 по 2017 год россиянка работала на российского чиновника высокого ранга. Она прибыла в Штаты по студенческой визе и налаживала контакты с американскими чиновниками.

Ее обвинили в связях с российскими спецслужбами и арестовали. Бутиной предъявлены обвинения в сговоре и деятельности в качестве иностранного агента без регистрации на территории США.

Позднее российский омбудсмен Татьяна Москалькова призвала международные правозащитные организации побудить США освободить гражданку России.

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