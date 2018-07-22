Экс-глава ЦРУ призвал Трампа обнародовать содержание переговоров с Путиным

Бывший глава ЦРУ Леон Панетта заявил, что Россия не является другом США, так что президенту Дональду Трампу стоит обнародовать содержание переговоров "тет-а-тет" с российским лидером Владимиром Путиным. Ранее в Вашингтоне сообщили, что рассчитывают на новую встречу глав двух государств осенью 2018 года.

Бывший глава Центрального разведывательного управления США Леон Панетта дал интервью телеканалу Fox News, в котором призвал президента страны Дональда Трампа придать гласности содержание переговоров "тет-а-тет" с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом пишет "Интерфакс".

"Президент США впервые встречается с российским лидером Владимиром Путиным, а Россия не является нашим другом. Если у них состоялась такого рода встреча, то я считаю, что президент обязан был рассказать американскому народу о том, что обсуждалось на ней", - заявил Панетта.

Вместе с тем издание The Washington Post сообщило, что перед саммитом в Хельсинки Трампу передали 100-страничный материал с определенной информацией, которая, как отмечает газета, помогла бы главе Белого дома выработать жесткую позицию по России. Трамп же проигнорировал многие пункты документа и в итоге действовал по собственному усмотрению.

Ранее государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что в Вашингтоне рассчитывают на новую встречу Путина и Трампа осенью 2018 года. По словам Помпео, американский народ понимает важность продолжения диалога глав двух государств.

Первая в истории полноформатная встреча Путина и Трампа состоялась 16 июля в Хельсинки. Президенты обсудили ключевые вопросы текущей повестки дня, которая включала в себя ситуацию на Корейском полуострове, в Сирии и на Украине. Кроме того, лидеры говорили о проблемах международной стабильности и безопасности, в частности о договорах об СНВ и РСМД.