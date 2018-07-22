В Лос-Анджелесе арестовали захватившего заложников в супермаркете мужчину

В Лос-Анджелесе вооруженный мужчина захватил заложников в супермаркете. До этого он открыл стрельбу на другом конце города, после чего уходил от преследования на микроавтобусе. Злоумышленник задержан, в результате инцидента погиб один человек.

В Лос-Анджелесе вооруженный мужчина, скрываясь от полиции, забаррикадировался в супермаркете, где захватил заложников, - в итоге злоумышленника задержали. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой Associated Press.

В мэрии города сообщили, что один человек погиб. Осуществившего захват мужчину, который получил ранение руки, отправили в полицейский участок.

По предварительной информации, изначально он открыл стрельбу в другом конце города, а затем стал уходить от преследования на микроавтобусе, периодически стреляя по полицейским.

Президента страны Дональда Трампа проинформировали о случившемся. В своем Twitter он написал, что внимательно следит за ситуацией.