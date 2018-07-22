Для тушения природных пожаров в Заполярье направлена авиация МЧС

В Мурманск для борьбы с природными пожарами прибыл самолет Ил-76 МЧС. За субботу с него было сброшено 210 тонн воды. При этом в тушении принимает участие и оборудованный водосливным устройством вертолет Ми-8. Его задействуют в ликвидации наиболее крупных очагов возгорания на отдаленных территориях.

В Мурманской области из-за природных пожаров сложилась напряженная обстановка, так что Министерство чрезвычайных ситуаций направило в Заполярье авиацию. Об этом сообщает "Интерфакс".

Отмечается, что в субботу в Мурманск прибыл самолет Ил-76. За день с него было сброшено 210 тонн воды. Ранее экипаж воздушного судна уже участвовал в тушении крупных пожаров на Кольском полуострове.

Вместе с тем в тушении принимает участие и оборудованный водосливным устройством вертолет Ми-8. Его задействуют в ликвидации наиболее крупных очагов возгорания на отдаленных и труднодоступных территориях. В настоящее время работы продолжаются.