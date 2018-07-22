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Сирийские СМИ сообщили об ударе коалиции по мирным жителям

09:33
  • воскресенье
  • 22 июля 2018

Самолеты возглавляемой США коалиции нанесли удары по местным жителям у сирийского города Бу-Кемаль в провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает местное агентство SANA. По данным источника, в результате удара погибло большое количество человек. Точные данным пока не приводятся.

Сирийское агентство SANA сообщило, что на востоке САР боевые самолеты возглавляемой Соединенными Штатами международной коалиции нанесли удары по местным жителям у города Бу-Кемаль в провинции Дейр-эз-Зор. Информацию передает "Интерфакс".

В агентстве уточнили, что из города Эс-Сус бежали гражданские лица. По данным источника, они спасались от действий членов запрещенной в России террористической организации ИГИЛ и ударов коалиции. 

Сообщается о большом количестве раненых и погибших. Точное количество жертв пока не приводится.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что  В ночь на 21 июля средства ПВО российской авиабазы Хмеймим в Сирии уничтожили беспилотный летательный аппарат. Он был запущен с подконтрольной боевикам территории в провинции Латакия. Пострадавших или материального ущерба нет.

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