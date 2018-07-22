Во Франции заявили о начале торговой войны между ЕС и США

ЕС и США фактически находятся в состоянии торговой войны, считает министр экономики и финансов Франции Бруно Ле Мэр. Он подчеркнул, что нынешнее положение дел угрожает мировому росту, так что Вашингтон должен сделать первый шаг на пути к диалогу, а также отказаться от новых пошлин и пересмотреть предыдущие.

Между Соединенными Штатами и Евросоюзом началась торговая война, заявил в ходе заседания финансовой "двадцатки" в Буэнос-Айресе министр экономики и финансов Франции Бруно Ле Мэр. Его слова приводит РИА "Новости".

"Все в "группе двадцати" понимают, что торговая война — реальность и здесь есть риск для мирового роста", - сказал Ле Мэр.

Он также призвал Вашингтон сделать первый шаг к конструктивным переговорам, добавив при этом, что потенциальные новые пошлины Штатов на европейские товары будут встречены ответными мерами ЕС, а переговоры о свободной торговле невозможны, пока действуют американские импортные пошлины на алюминий и сталь.

С 1 июня вступило в силу решение президента США Дональда Трампа о введении сбора в размере 25 процентов на импорт стали и 10 процентов на алюминий из Евросоюза. Позднее американский лидер написал у себя в Twitter, что если Евросоюз не снимет установленные в отношении американских компаний торговые барьеры, США введут пошлины в размере 20 процентов на импортируемые из стран ЕС автомобили.

После этого в ЕС отметили, что касающиеся автомобилей шаги со стороны Штатов могут привести к ответным мерам на экспорт США на сумму порядка 294 миллиарда долларов. Это примерно 19% от общего объема экспорта Штатов в 2017 году.