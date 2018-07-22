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В ФПБР назвали "идиотизмом" слова Порошенко о победе Усика

10:23
  • воскресенье
  • 22 июля 2018

После победы украинского боксера Александра Усика над россиянином Муратом Гассиевым в Москве президент Петр Порошенко заявил, что это событие стало "символом украинской борьбы". В Федерации профессионального бокса России это заявление назвали "идиотизмом" и призвали не переводить спорт в политику.

Вице-президент Федерации профессионального бокса России и Андрей Рябинский подверг жесткой критике высказывание президента Украины Петра Порошенко о победе украинца Александра Усика над россиянином Муратом Гассиевым. Его слова приводит РИА "Новости".

"Как же достали уже все переводить в политику! Идиотизм!", - заявил Рябинский.

До этого Порошенко у себя в Twitter назвал победу Усика "символом украинской борьбы" и "приближением нашей победы".

Ранее в Москве в спорткомплексе "Олимпийский" прошёл вечер профессионального бокса. Его главным событием стал бой между россиянином Муратом Гассиевым и украинцем Александром Усиком. Решение судей было единогласным - победа украинца. Это был финальный поединок Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS).

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