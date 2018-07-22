Израиль эвакуировал из Сирии членов "Белых касок"

Израиль по запросу США, Канады и стран ЕС эвакуировал из южных районов Сирии членов сирийской неправительственной организации "Белые каски". Уточняется, что там проводится операция правительственных войск против сил оппозиции.

Представитель израильского Министерства иностранных дел Эммануэль Нахшон заявил, что по запросу Соединенных Штатов, Канады и ряда стран ЕС его страна эвакуировала из Сирии членов сирийской неправительственной организации "Белые каски" с семьями. Слова представителя МИД приводит ТАСС.

"Они были эвакуированы из зоны боевых действий на юге Сирии в соседнюю страну", - уточнил Нахшон.

Вместе с тем "Галей ЦАХАЛ" сообщает, что на территорию Иордании перевезли 800 человек из южных районов Сирии. В настоящее время правительственные войска проводят там операцию против сил оппозиции.

Ранее в израильской армии рассказали о переправке членов неназванной неправительственной организации из южных районов Сирии на территорию соседней страны.

18 июля в Министерстве иностранных дел России заявили, что в район сирийского города Идлиб прибыла колонна автомобилей "Белых касок" со средствами индивидуальной защиты, а также "ракетами и деталями". В ведомстве подчеркнули, что нельзя исключать очередной масштабной провокации и инсценировки применения химического оружия, аналогичной той, что имела место в городе Дума.