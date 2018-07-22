В Приамурье продолжают бороться с сильнейшим паводком

В Приамурье направлены дополнительные отряды спасателей - вода поднимается на полметра в сутки из-за многодневных проливных дождей. В Благовещенске введен режим ЧС. Там затоплено более сотни домов. Пик паводка ожидается в понедельник, 23 июля.

В Приамурье продолжается сильнейший паводок - в регион направлены дополнительные отряды спасателей. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Из-за многодневных проливных дождей вода поднимается на полметра в сутки. В Благовещенске введен режим чрезвычайной ситуации. В городе затоплено более сотни домов. Пик паводка ожидается в понедельник, 23 июля.

Сложная ситуация сейчас и в центральной России. В Брянске под водой десятки улиц. Ливневые стоки не справляются с нагрузкой. Как говорят синоптики, впереди еще неделя дождей. Чтобы защитить жилые дома от подтоплений, сотрудники МЧС начали откачивать воду.

В Тольятти непогода стала причиной нового экстремального увлечения местных жителей. Когда машины стали уходить под воду, смельчаки воспользовались иным транспортом. Как говорят очевидцы, заплыв на матрасе по улицам города оказался самым оригинальным способом передвижения.