США распространяют торговую войну на Евросоюз. Главное

Во Франции призывают Вашингтон отказаться от пошлин на сталь и алюминий, но американские власти не намерены отступать. От убытков уже страдают калифорнийские виноделы, серьезные проблемы наблюдаются почти со всем ассортиментом американских товаров. Между тем в самих Штатах во всем винят Пекин.

Министр финансов Франции Брюно Ле Мэр призвал Вашингтон отказаться от пошлин на сталь и алюминий – по его мнению, действия США создают угрозу для всего мира. Вашингтон отступать не собирается и в случае необходимости готов ввести пошлины на весь китайский импорт Подробности – в репортаже "ТВ Центра".

Под палящим калифорнийским солнцем американские виноделы считают убытки. Но дело тут не в жаркой погоде - всему виной торговая война, которую развязал Дональд Трамп. Из-за возросших пошлин вино из Лос-Анджелеса невыгодно экспортировать в Китай, ведь там оно будет теперь вдвое дороже. А это отобьет жажду у покупателей.

"Это позор, когда вам нужно закрыть свои двери в такой регион, как Китай. Если вы посмотрите на Австралию, Чили, Аргентину, то это развивающиеся рынки, которые предлагают свой товар по разумной цене, у них выгодные торговые соглашения с Пекином, и это наши конкуренты", - говорит винодел округа Санта-Барбара Эджей Фэрбенкс.

И такие проблемы наблюдаются со всем ассортиментом американских товаров: от вина и орехов до автомобилей и компьютерных чипов. Экономическая политика президента США, которая вроде бы должна была защитить отечественных производителей, на деле грозит им разорением. В Калифорнии, богатом и наиболее густонаселенном штате США, рискуют потерять миллионы долларов и многие рабочие места. Как предупреждает глава МВФ, это рикошетом ударит по всему глобальному рынку.

"Введенные Соединенными Штатами пошлины на импортную продукцию и соответствующие меры реагирования других стран могут привести к падению мирового ВВП примерно на 430 миллиардов долларов или вызвать серьезный экономический спад как в развитых странах, так и в государствах с формирующимся рынком", - отметила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард.

На саммите G20 в Буэнос-Айресе, где собрались министры финансов "большой двадцатки", торговые войны остаются главной темой дискуссий. Европейцы, уже страдающие от установленных США ввозных пошлин на металлы из ЕС, призывают Вашингтон сделать первый шаг к примирению.

"Все в "группе двадцати" понимают, что торговая война — реальность, и здесь есть риск для мирового роста. Я прошу США вернуться к здравому смыслу и уважать как глобальные правила, так и своих союзников", - заявил министр экономики и финансов Франции Бруно Ле Мэр.

Между тем в самих Штатах грамотно переводят стрелки на Пекин, с которым за океаном тоже решили устроить нешуточное экономическое противостояние. Вместо оправданий звучат излюбленные термины вашингтонского обкома - холодная война. Якобы ее развязал Китай, чтобы сместить Америку с позиции ведущей мировой державы. И теперь финансовыми вопросами занимается даже ФБР.

"Я думаю, что Китай, с точки зрения контрразведки, во многих отношениях представляет собой самую серьёзную угрозу, с которой сталкивается наша страна. Это не просто шпионаж, речь идёт о шпионаже в сфере экономики. О кибер-шпионаже. Мы расследуем случаи вмешательства во всех 50 штатах, и след всегда ведёт к Китаю. Масштабы просто поражают", – отмечает директор ФБР Кристофер Рэй.

Пекин же, не собираясь сдавать своих позиций, действует в рамках восточной философии. Китайские товары все равно попадают на американский рынок, но уже в обход торговых барьеров. Новым партнером Поднебесной стали Объединенные Арабские Эмираты, через которые теперь идут многие поставки. А вот американским виноделам искать посредников негде, ведь США, похоже, уже со всеми успели перессориться.

Борис Иванин, Павел Румянцев, "ТВ Центр"