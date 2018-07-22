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Сирийская провинция Латакия приняла уже около миллиона беженцев

11:53
  • воскресенье
  • 22 июля 2018

В Сирии и Ираке за время воздушных операций погибли более девятисот человек, и эта цифра считается правозащитниками сильно заниженной. Пока Международная коалиция ведёт боевые действия, российские военные помогают сирийцам восстанавливать пострадавшие районы. Провинция Латакия приняла уже около миллиона беженцев из соседних регионов, а также из-за границы.

Согласно официальным отчётам США, за время воздушных операций в Сирии и Ираке с 2014 года погибли более девятисот человек, и, по версии местных властей и правозащитных организаций, эта цифра существенно занижена. Пока Международная коалиция ведёт боевые действия, российские военные помогают сирийцам восстанавливать пострадавшие районы, передает "ТВ Центр".

Международная коалиция во главе с США нанесла новые авиа-удары по территории Сирии. Как сообщает агентство САНА, целью атаки стал посёлок Эс-Суса в провинции Дейр-эз-Зор. В результате авианалёта погибли несколько мирных жителей, также сообщается о множестве раненых. Пока продолжаются боевые действия, провинция Латакия приняла уже около миллиона беженцев из соседних регионов, а также из-за границы.

Сахир долго не соглашался на эту беседу. Боялся преследования. Но в какой-то момент, говорит, понял, что рассказать историю своих скитаний очень важно. Его большая семья проживала в Ракке. В 2012-ом город захватили боевики. Сахир пытался бежать в Иорданию, но на границе попал в лагерь Эр-Рукбан. По приезду его накормили и уложили спать.

"Нам пообещали, что мы будем жить как дома. Но нас обманули. Нас просто пытались завербовать, чтобы мы воевали на стороне боевиков. Позже я узнал, что этот лагерь находится под контролем американцев. Рядом их база. Когда я отказался воевать, меня бросили в тюрьму. Я откупился золотом. Мы бежали в Дамаск, затем к родственникам в Латакию", - рассказывает Сахир Такш.

В Латакии много беженцев. Провинция пострадала от войны в меньшей степени по сравнению с другими. В мирный регион в последние годы перебрались сотни тысяч лишенных собственного жилища.

"Мы принимаем всех нуждающихся во временном убежище. У нас проживает около миллиона человек. Для них открыты наши больницы, дети ходят в школу. Мы предоставляем работу. Мы делаем все, чтобы люди чувствовали себя здесь как дома в этот сложный период", - отмечает губернатор провинции Латакия Ибрагим Худер Ал-Салем.

В города и села горной Латакии возвращается мирная жизнь. В деревне Бабенна отремонтирована небольшая школа на 70 учеников. А в городе Аль-Хаффе и вовсе идет масштабная реконструкция. Принимает очертания главный памятник архитектуры. Здание суда решили восстановить в первозданном виде. На центральной площади расположена жемчужина французского ампира.

Здание суда террористы уничтожили пять лет назад. По словам местных жителей, все, что не представляло для них материальную ценность, просто сравнивалось с землёй. Это здание было взорвано. А через дорогу уже принимают пациентов врачи в поликлинике. В военное время в городе не было ни одного медицинского учреждения.

"Ночью у моей дочери поднялась температура. Мы приехали в больницу, доктор её осмотрел и прописал лекарства. Хорошо, что поликлиника вновь работает", - рассказывает местная жительница.

Врача можно вызвать по телефону. И это главная городская новость, которая стремительно разносится по проводам. В городе восстановлена телефонная станция.

"У нас семь тысяч абонентов. Телефон людям очень необходим. Мы теперь можем не только общаться с близкими, не выходя из дома, но и вызывать экстренные службы. Например, медиков или пожарных", - говорит начальник телефонной станции Махмуд Талеб.

Во многих районах Сирии начинает действовать важная социальная программа. По этим картам практически по себестоимости можно получать продукты и бензин.

"Карта даёт возможность людям покупать продукты в магазинах по государственным ценам - это выгода примерно в 50 процентов, потому что продавцы очень часто накручивают цену. Карта на топливо позволяет заправлять по 400 литров бензина в месяц", - сообщила специалист социального центра поддержки населения Дахет Хаттаб.

Власти Сирии призывают всех, кто ещё не вернулся в свои дома, сделать это. Помогают и специалисты созданного по инициативе российского министерства обороны межведомственного координационного штаба. Сложнейшие вопросы решаются сразу по нескольким, в том числе дипломатическим, каналам. Первоочередная задача - определить общее количество тех, кто желает вновь обрести свой дом. 

Павел Прокопенко, Александр Козликин. "ТВ Центр". Сирия.

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