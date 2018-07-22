Захват заложников в Лос-Анджелесе: как это было

В Лос-Анджелесе 28-летний афроамериканец сначала открыл стрельбу, а затем захватил заложников в супермаркете. В результате погибла одна женщина. Злоумышленник арестован. Его мотивы и другие детали произошедшего в настоящий момент устанавливаются полицией.

Полиция Лос-Анджелеса задержала мужчину, который устроил в городе стрельбу, а потом взял в заложники посетителей местного продуктового магазина. В плену оказались 50 человек, передает "ТВ Центр".

Спецоперация по освобождению людей длилась несколько часов. В настоящее время известно об одной погибшей, число раненых уточняется. Вооруженный мужчина арестован. Как его задерживали бойцы спецподразделения, сегодня транслировали все телеканалы США.

"В магазине была ранена молодая женщина. Ей пытались оказать помощь еще на месте, но, к сожалению, спасти ее не удалось", - говорит начальник полиции Лос-Анджелеса Майкл Мур.

Погибшей оказалась продавщица супермаркета Мелида Корадо. Что произошло и почему 28 -летний афроамериканец схватился за пистолет, еще предстоит установить. Предположительно, все началось дома с семейной ссоры. Нападавший повздорил со своей бабушкой, выстрелил в нее семь раз и попытался скрыться на машине. Перед тем как нажать педаль газа, он насильно затащил в салон девушку. Кто она - сейчас выясняют спецслужбы.

Соседи, услышавшие крики и выстрелы, вызвали полицию. Пытаясь уйти от преследования, мужчина не справился с управлением и врезался в столб возле торгового центра. Затем выбежал из машины и, стреляя в полицейских, ворвался в супермаркет. В заложниках оказались 50 посетителей.

"В момент нападения я была в служебном помещении. У меня был перерыв на обед. Вдруг один из моих коллег прибежал и начал кричать "Беги, беги!" Я вообще не поняла, что происходит", - рассказывает сотрудница магазина.

Перепуганные продавцы и покупатели попадали на пол. Кто-то успел спрятались в подсобке, ванной комнате и туалете. Район оцепили полицейские. В суматохе нескольким заложникам удалось бежать через окна и приставные лестницы.

Полиция начала переговоры, затем мужчина отпустил часть заложников. Пока люди в шоке выходили на улицу, полиция, опасаясь, что среди них может оказаться и нападавший, задерживала всех. Преступник вышел с последней группой из пяти человек. Драма с захватом заложников, которая продолжалась более трех часов, завершилась также неожиданно, как и началась.

"В итоге злоумышленник сдался добровольно. Он попросил наручники и сам заковал себя, после чего был задержан", - подытоживает Майкл Мур.

Возможно, сложить оружие нападавшего вынудило пулевое ранение в руку. В перестрелке пострадали и две женщины. Обе доставлены в клинику. Сейчас полиция выясняет мотивы преступления.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"