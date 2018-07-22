В Москве отмечают традиционный удмуртский праздник "Гербер"

В столице проходят праздничные мероприятия по случаю традиционного удмуртского праздника "Гербер". Считается, что в этот день завершается период летнего солнцестояния и начинается новый осенний сезон. Москвичей познакомят с национальными традициями и расскажут о самых красивых местах республики.

В Москве национальными танцами, концертами, шахматными турнирами и красочными ярмарками отмечают традиционный удмуртский праздник "Гербер", передает "ТВ Центр".

Считается, что в этот день завершается период летнего солнцестояния и начинается новый осенний сезон. В столичном саду Эрмитаж все желающие смогут увидеть, как провожают лето в Удмуртии.

Москвичей познакомят с национальными традициями и расскажут о самых красивых местах республики. Гостей праздника также ждут увлекательные мастер-классы, спортивные марафоны и концерты.