Жертвами ДТП в Волгоградской области стали пять человек

На 774 километре трассы Р-22 "Каспий" в Михайловском районе Волгоградской области произошло лобовое столкновение "Лады Приоры" и "Лады Гранты". Погибли оба водителя и три пассажира. Кроме того, в больницу с травмами доставлен 13-летний подросток.

В региональном управлении Министерства внутренних дел сообщили о дорожно-транспортом происшествии с участием двух легковых автомобилей на 774-м километре трассы Р-22 "Каспий" в Михайловском районе Волгоградской области, жертвами которого стали пять человек. Об этом пишет "Газета.ру".

По информации ведомства, 55-летний водитель автомобиля "Лада Приора" двигался в сторону Волгограда и выехал на встречную полосу. Произошло лобовое столкновение с автомобилем "Лада Гранта", которым управлял 38-летний водитель.

Погибли оба водителя, а также 83-летняя и 53-летняя пассажирки "Приоры" и 39-летняя пассажирка "Гранты". Кроме того, в больницу с травмами доставлен 13-летний пассажир "Гранты".

В настоящее время правоохранительные органы устанавливают детали произошедшего.