ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Жертвами ДТП в Волгоградской области стали пять человек

10:57
  • воскресенье
  • 22 июля 2018

На 774 километре трассы Р-22 "Каспий" в Михайловском районе Волгоградской области произошло лобовое столкновение "Лады Приоры" и "Лады Гранты". Погибли оба водителя и три пассажира. Кроме того, в больницу с травмами доставлен 13-летний подросток.

В региональном управлении Министерства внутренних дел сообщили о дорожно-транспортом происшествии с участием двух легковых автомобилей на 774-м километре трассы Р-22 "Каспий" в Михайловском районе Волгоградской области, жертвами которого стали пять человек. Об этом пишет "Газета.ру".

По информации ведомства, 55-летний водитель автомобиля "Лада Приора" двигался в сторону Волгограда и выехал на встречную полосу. Произошло лобовое столкновение с автомобилем "Лада Гранта", которым управлял 38-летний водитель. 

Погибли оба водителя, а также 83-летняя и 53-летняя пассажирки "Приоры" и 39-летняя пассажирка "Гранты". Кроме того, в больницу с травмами доставлен 13-летний пассажир "Гранты".

В настоящее время правоохранительные органы устанавливают детали произошедшего.

Читайте также:
Главное сегодня
Последствия силного ДТП
Последствия силного ДТП
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100