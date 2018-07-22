"Жемчужина нашей страны": город Гороховец отмечает 850-летие

"Историческая жемчужина нашей страны" - именно так Владимир Путин назвал отмечающий в эти дни 850-летие один из древнейших городов Владимирской области – Гороховец. К своему юбилею этот музей под открытым небом с населением в 13 тысяч человек преобразился и стал центром притяжения туристов.

В эти дни 850-летие отмечает один из древнейших городов Владимирской области – Гороховец: как назвал его президент Владимир Путин, историческая жемчужина нашей страны. Поздравляя жителей со знаменательной датой, глава государства особенно подчеркнул самобытный облик и богатое наследие города, передает "ТВ Центр".

Его красота не меркнет даже в окружении таких известных соседей, как Суздаль и Владимир. Это город с 850-летней историей и место, куда хочется приезжать.

"Красиво все у нас. Город наш возрождается", - говорит гостья праздника Анна Гилядзан.

"Хочется, чтобы все больше и больше преображался этот город", - соглашается житель Гороховца Сергей.

Гороховец называют музеем под открытым небом. На крошечной территории умещаются 180 объектов культурного наследия. Это, в частности, храмы, купеческие дома и старинные особняки.

"Мой отец - владимирский кузнец - проработал 30 лет. И музей Сапожникова был полностью окован им. Поэтому Гороховец - это нечто большее, чем просто город", - рассказывает кузнец Алексей Бородин.

Первое упоминание о Гороховце, датированное 1239 годом, появилось в Лаврентьевской летописи. Поводом стало разорение города монголо-татарами. А уже в 1612 году именно из Гороховецкого уезда отправился князь Пожарский, чтобы возглавить народное ополчение. Известность городу многие века приносили мастеровые люди. В царской России именно в Гороховце появился крупнейший судостроительный завод.

"Гороховец раньше славился своими плотникам, мастерами по дереву, резчиками. Мастерство достигало такого уровня, что при помощи топора были вырезаны вот такие замечательные игрушки", - отметила художник, руководитель студии декоративно-прикладного искусства Наталья Бутова.

Один из древнейших городов владимирской земли с населением без малого 13 тысяч человек к своему юбилею преобразился и стал центром притяжения туристов. Об этом еще пять лет назад можно было только мечтать.

"Ни дорог, ни света, ни бордюров. Очень недовольные люди. Никаких надежных сетей - теплоснабжения, электро. Вот прошло четыре года. Детские сады все отремонтировали, школы отремонтировали, заканчиваем ремонт больницы, кинотеатр. Мы на примере Гороховца показали, что такое малые города", - рассказала губернатор Владимирской области Светлана Орлова

Город раскинулся на правом берегу Клязьмы, на Никольской горе. Неспешный и уютный, с пряничными домиками и улыбчивыми жителями. Гороховец принимает поздравления и ждёт в гости.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр"