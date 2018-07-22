Российскую авиабазу "Хмеймим" два дня подряд атаковали беспилотники

На российской авиабазе "Хмеймим" второй день подряд произошла атака неизвестного беспилотника. Эта цель, как и предыдущая днем ранее, была уничтожена. Пострадавших и материального ущерба нет.

Представитель российской авиабазы в Сирии "Хмеймим" сообщил, что объект дважды атаковали беспилотники неизвестной принадлежности. Об этом пишет "Интерфакс".

"В воскресенье утром 22 июля 2018 года дежурными средствами ПВО также на удалении от аэродрома был уничтожен неизвестный БПЛА, приближавшийся к авиабазе "Хмеймим" с северо-западного направления", - говорится в сообщении. Там также отмечается, что пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее в ночь на 21 июля средства ПВО российской авиабазы Хмеймим в Сирии уничтожили еще один беспилотный летательный аппарат. Он был запущен с подконтрольной боевикам территории в провинции Латакия. Пострадавших или материального ущерба нет.

22 июля сирийские СМИ сообщили, что самолеты возглавляемой Соединенными Штатами коалиции нанесли удары по местным жителям у сирийского города Бу-Кемаль в провинции Дейр-эз-Зор. По данным источника, в результате удара погибло большое количество человек.