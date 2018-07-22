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В ОНК сообщили об аресте по делу о госизмене ученого из ЦНИИмаш

13:00
  • воскресенье
  • 22 июля 2018

По делу о госизмене арестован сотрудник головного научного института госкорпорации "Роскосмос" ЦНИИмаш Виктор Кудрявцев. Об этом сообщил член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Евгений Еникеев. Он добавил, что арест санкционировал столичный суд.

Член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Евгений Еникеев сообщил об аресте столичным судом по делу о государственной измене сотрудника головного научного института госкорпорации "Роскосмос" ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева. Его слова приводит ТАСС.

"В СИЗО "Лефортово" накануне мне удалось пообщаться с вновь прибывшим 74-летним заключенным из Королева Кудрявцевым В. В., которого арестовали и доставили вчера", - сказал Еникеев.

Он также добавил, что Кудрявцеву предъявили обвинение по статье о госизмене.

Ранее стало известно, что директор аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации Дмитрий Пайсон подал заявление об увольнении. Это произошло спустя день после того, как ФСБ начала проводить следственные действия в рамках уголовного дела по факту государственной измены в ракетно-космической отрасли.

Тогда уточнялось, что фигурантами могут стать сотрудники центрального НИИ машиностроения.

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Центральный научно-исследовательский институт машиностроения в Королеве (ЦНИИМАШ)
Центральный научно-исследовательский институт машиностроения в Королеве (ЦНИИМАШ)
Центральный научно-исследовательский институт машиностроения в Королеве (ЦНИИМАШ)
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