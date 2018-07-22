Глава МИД Греции назвал Сергея Лаврова одним из лучших дипломатов мира

Глава МИД Греции Никос Котзиас заявил, что считает российского министра иностранных дел Сергея Лаврова одним из лучших дипломатов на международной арене. Он добавил, что пригласил Лаврова в Грецию, чтобы тот подготовил визит премьер-министра Алексиса Ципраса в Москву.

Министр иностранных дел Греции Никос Котзиас назвал своего российского коллегу Сергея Лаврова одним из лучших дипломатов на нынешней международной арене. Его слова приводит ТАСС со ссылкой на информагентство AMNA.

"Сергей Лавров, которого я считаю одним из лучших дипломатов, действующих на международной арене, и с которым у нас дружеские отношения, попросил меня пригласить его. Чтобы он приехал в Грецию подготовить поездку премьер-министра господина Ципраса в Москву", - сказал Котзиас.

Он также добавил, что сделал это приглашение, добавив при этом, что недавняя высылка из страны двух российских дипломатов не должна отождествляться с официальной Россией.

Ранее стало известно, что власти Греции выслали двух российских дипломатов, а еще двум запретили въезд в страну. Причиной назывались "противоправные действия против национальной безопасности" и "вмешательства во внутренние дела Греции".