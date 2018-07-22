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Президент Ирана посоветовал Трампу "не играть с огнем"

13:25
  • воскресенье
  • 22 июля 2018

Иранский президент Хасан Роухани заявил, что США не должны играть с огнем, пытаясь развязать войну. Он также подчеркнул, что остановить экспорт иранской нефти невозможно, более того - Тегеран всегда имеет множество ответов на агрессивные действия Вашингтона.

В ходе своего выступления в Тегеране на встрече с представителями иранских зарубежных дипломатических миссий президент Ирана Хасан Роухани предостерег Соединенные Штаты от войны с Исламской Республикой. Его слова приводит ТАСС со ссылкой на информагентство IRNA.

"Не следует играть с огнем. Не играйте с огнем, или вы пожалеете", - сказал Роухани, добавив, что "война с Ираном является ключом всех войн".

Президент также подчеркнул, что остановить экспорт иранской нефти невозможно, при этом у Тегерана есть множество ответов на угрозы Вашингтона, в частности закрытие Ормузского пролива.

12 июля президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что однажды Иран решит пойти на новую сделку со Штатами. Он добавил, что у Тегерана сейчас много проблем, и ослабленная экономика - одна из них. 

Ранее стало известно, что представители Совместной комиссии по выполнению иранской ядерной сделки, в которую входят Россия, Великобритания, Китай, Франция и Германия, договорились защищать свои компании от американских санкций. При этом стороны выразили намерение сохранить экспорт нефти и газа из Ирана.

Штаты объявили о выходе из подписанной в 2015 году сделки с Ираном 8 мая. В документе обозначалось, что Тегеран сворачивает свои ядерные разработки в обмен на снятие санкций.

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