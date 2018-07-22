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Посол: отношения России и Японии показали провал курса США на изоляцию Москвы

13:49
  • воскресенье
  • 22 июля 2018

Российский посол в Японии Михаил Галузин охарактеризовал отношения двух стран как "позитивные", добавив, что главной движущей силой продуктивного политического процесса является диалог Владимира Путина и Синдзо Абэ. При этом Газузин подчеркнул, что все усилия США по созданию "неблагоприятной внешней обстановки" провалились.

Посол России в Японии Михаил Галузин прокомментировал состояние взаимоотношений двух государств, отметив провал планов Соединенных Штатов по изоляции Москвы. Его слова приводит ТАСС.

"Я в целом позитивно оцениваю нынешнее состояние отношений России с Японией. Главной движущей силой процесса позитивного развития российско-японских отношений является диалог наших лидеров - президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ", - сказал Галузин.

Он также подчеркнул, что обе стороны заинтересованы в решении ряда взаимоинтересных вопросов, в частности по безопасности и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в Северо-Восточной Азии, а создаваемая США "неблагоприятная внешняя обстановка", по его словам, не приносит Вашингтону ожидаемых дивидендов. 

Кроме того, Галузин особо обратил внимание на значимость российско-американского саммита в Хельсинки и успешное проведение Россией Чемпионата мира по футболу.

Ранее в Министерстве иностранных дел России заявили, что Япония мешает продвижению переговоров по совместной хозяйственной деятельности на Курилах. Так в ведомстве прокомментировали принятие парламентом Японии поправок в закон "О специальных мерах по содействию решению проблемы северных территорий" от 1982 года.

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