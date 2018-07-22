Собянин: во время ЧМ-2018 Москва показала себя доброжелательной и открытой

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что главным наследием столицы после ЧМ-2018 стала доброжелательность и открытость города. Градоначальник призвал сохранить это позитивное настроение, особо подчеркнув, что Москва продолжает активно и планомерно развиваться, что и стало залогом успешного проведения мундиаля.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что стало главным наследием столицы после Чемпионата мира по футболу 2018 года, отметив доброжелательность мегаполиса во время проведения мундиаля. Его слова приводит информагентство "Москва" со ссылкой на эфир "России 1".

"У города есть наследие, заключающееся в том, что Москва стала более открытой и более доброжелательной. Вот это наследие нам точно надо сохранить", - сказал градоначальник, добавив также, что во время ЧМ-2018 болельщики внесли в столицу свой колорит и атмосферу.

При этом градоначальник подчеркнул, что город продолжает активно развиваться. Так, существенно изменились пешеходные улицы и система регулирования транспорта, при этом появились новые станции метро и МЦК.

Подытоживая, Собянин особо обратил внимание, что Москва оказалась полностью готова к турниру не из-за специальной подготовки, а в связи с планомерным многолетним развитием.

Ранее глава избирательного штаба Собянина Константин Ремчуков сообщил, что к его команде присоединились уже более двух тысяч волонтеров ФИФА. Всего на текущий момент волонтеры собрали более шести тысяч наказов.