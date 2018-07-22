В Японии выбрали имена талисманов Олимпийских игр 2020 года

Школьники со всего мира выбрали имена талисманов Олимпийских игр в Японии 2020 года. Их будут звать Мирайтова и Сомэйти. Первое слово переводится как "вечное будущее", второе - "могущественный".

Талисманы предстоящих в 2020 году летних Олимпийских игр в Японии будут носить имена Мирайтова и Сомэйти, передает "ТВ Центр".

Имена официальным представителям игр выбирали школьники со всего мира. Голосование проводилось несколько месяцев. Два персонажа, созданные в стиле аниме, названы со смыслом.

С японского языка Мирайтова переводится как "вечное будущее", а Сомэйти - производное от королевской сакуры – как "могущественный". Как заявили организаторы соревнований, эти талисманы олицетворяют несокрушимый дух олимпийских атлетов.

Ранее президент России Владимир Путин назвал возможным проведение в России летних Олимпийских игр. Вместе с тем глава государства подчеркнул, что перед подачей соответствующей заявки необходимо оценить финансовую сторону вопроса.

Летняя Олимпиада 2020 года стартует 24 июля в Токио. В 2024 году летние ОИ примет Париж, в 2028 - Лос-Анджелес.