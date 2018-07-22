В России начались работы по созданию ракеты "Союз-5"

Россия приступила к созданию ракеты "Союз-5". Об этом сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Он добавил, что затем начнутся "работы по сверхтяжу". По словам Рогозина, данный проект задействует весь конструкторский и производственный потенциал.

Глава государственной корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин сообщил, что Россия приступила к созданию ракеты "Союз-5". Его слова приводит "Интерфакс".

"Энергия", РКЦ "Прогресс" и НПО "Энергомаш" приступили к работе над созданием "Союз-5". Затем начинаем работу по сверхтяжу", - написал Рогозин у себя в Twitter.

Он также подчеркнул, что данный проект задействует весь конструкторский и производственный потенциал и позволит мобилизовать всю ракетно-космическую отрасль.

Ранее на сайте госзакупок был опубликован документ, согласно тексту которого разработка и создание новой ракеты "Союз-5" обойдется более чем в 60 миллиардов рублей.