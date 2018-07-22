Сирия и Южная Осетия установили дипломатические отношения

Главы МИД Сирии и Южной Осетии подписали в Дамаске соглашение об установлении дипломатических отношений между двумя странами. Об этом пишет сирийское информагентство SANA. По данным источника, в будущем между сторонами будут подписаны и другие соглашения.

Сирийское информагентство SANA сообщило, что министры иностранных дел Сирии и Южной Осетии Валид Муаллем и Дмитрий Медоев подписали в Дамаске соглашение об установлении дипломатических отношений между двумя странами. Внимание на публикацию обратил ТАСС.

При этом источник уточняет, что, по словам глав МИД, будут подписаны и другие соглашения, которые призваны развить двусторонние связи.

Ранее в Грузии заявили о начали процесса разрыва дипотношений с Сирией в связи с тем, что Дамаск признал независимость Абхазии и Южной Осетии.

Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии в 2008 году. Так же поступили Никарагуа, Венесуэла, Науру, Вануату и Тувалу. При этом западные считают Абхазию и Южную Осетию оккупированными территориями.