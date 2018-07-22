ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Эквадор может в ближайшее время выдать Ассанжа Великобритании

15:25
  • воскресенье
  • 22 июля 2018

Как пишут СМИ, Эквадор может в ближайшее время выдать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа властям Великобритании. Так, по данным источников, президент Эквадора Ленин Морено близок к соответствующему соглашению с британцами. Сама выдача может произойти уже на следующей неделе.

Издание The Intercept со ссылкой на близкий к эквадорскому МИД и канцелярии президента страны источник сообщает, что в ближайшее время Эквадор откажет основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу в предоставлении убежища в посольстве в Лондоне и выдаст его властям Великобритании. Внимание на публикацию обратил "Интерфакс".

В сообщении уточняется, что находящийся в настоящий момент в Лондоне президент Эквадора Ленин Морено близок к соответствующему соглашению. Сама выдача может произойти уже на следующей неделе.

Ранее новый глава Министерства иностранных дел Эквадора Хосе Валенсия заявил, что "убежище Ассанжа не вечно" и его ситуация может быть в скором времени пересмотрена.

В 2012 году Ассанж попросил убежища в посольстве Эквадора в Лондоне, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где его хотят арестовать за изнасилование. Кроме того, власти Швеции могут выдать основателя WikiLeaks Соединенным Штатам, где ему грозит до 35 лет тюремного заключения или смертная казнь за публикацию секретных документов Государственного департамента.

Читайте также:
Главное сегодня
Создатель WikiLeaks Джулиан Ассанж
Создатель WikiLeaks Джулиан Ассанж
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100