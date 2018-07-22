Эквадор может в ближайшее время выдать Ассанжа Великобритании

Как пишут СМИ, Эквадор может в ближайшее время выдать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа властям Великобритании. Так, по данным источников, президент Эквадора Ленин Морено близок к соответствующему соглашению с британцами. Сама выдача может произойти уже на следующей неделе.

Издание The Intercept со ссылкой на близкий к эквадорскому МИД и канцелярии президента страны источник сообщает, что в ближайшее время Эквадор откажет основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу в предоставлении убежища в посольстве в Лондоне и выдаст его властям Великобритании. Внимание на публикацию обратил "Интерфакс".

В сообщении уточняется, что находящийся в настоящий момент в Лондоне президент Эквадора Ленин Морено близок к соответствующему соглашению. Сама выдача может произойти уже на следующей неделе.

Ранее новый глава Министерства иностранных дел Эквадора Хосе Валенсия заявил, что "убежище Ассанжа не вечно" и его ситуация может быть в скором времени пересмотрена.

В 2012 году Ассанж попросил убежища в посольстве Эквадора в Лондоне, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где его хотят арестовать за изнасилование. Кроме того, власти Швеции могут выдать основателя WikiLeaks Соединенным Штатам, где ему грозит до 35 лет тюремного заключения или смертная казнь за публикацию секретных документов Государственного департамента.