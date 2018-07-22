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В Нижнем Тагиле простились с Изой Высоцкой

15:53
  • воскресенье
  • 22 июля 2018

В Нижнем Тагиле завершилась церемония прощания с первой женой Владимира Высоцкого, народной артисткой России Изой Высоцкой. Вскоре на здании городского театра, где усопшая работала с 1970 года, появится памятная доска.

Директор Нижнетагильского драматического театра имени Мамина-Сибиряк Ольга Анисимова сообщила, что в Нижнем Тагиле завершилась церемония прощания с первой женой Владимира Высоцкого, народной артисткой России Изой Высоцкой. Об этом пишет ТАСС.

"Были все, кто раньше работал в театре, у нее были друзья по всему миру, с ней ушла целая эпоха Нижнетагильского драматического театра. Театру очень повезло, что столько лет у нас работал такой великий мастер сцены", - сказала Анисимова.

Она также добавила, что было достигнуто соглашение с главой города об установке на здании театра в Нижнем Тагиле памятной доски.

Иза Высоцкая умерла утром 20 июля в Нижнем Тагиле на 82-м году жизни. Она была первой супругой Владимира Высоцкого. Они познакомились в 1956 году в школе-студии МХАТ, поженились в 1960-м, а через два года расстались. Артистка работала в Киевском театре имени Леси Украинки, в Ростове, Перми и Владимире. С 1970 года являлась артисткой Нижнетагильского театра.

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