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Сечин спрогнозировал максимальную цену на нефть до конца года

16:08
  • воскресенье
  • 22 июля 2018

По словам главы "Роснефти" Игоря Сечина, в компании для собственного бюджета исходят из цены в 63 доллара за баррель, а до конца года она будет колебаться в пределах 80 долларов. Он также подчеркнул, что нефтяные компании больше реагируют на фискальную нагрузку, чем на колебания мировых цен.

Глава "Роснефти" Игорь Сечин в эфире телеканала "Россия 1" рассказал о максимальной цене на нефть до конца 2018 года. Его слова приводит ТАСС.

"Для собственного бюджета мы исходим из цены в 63 доллара за баррель. Сегодня мы видим цену порядка 75 долларов. Я думаю, что примерно в этих пределах цена и будет находиться: 75 долларов — максимум 80 долларов за баррель", - сказал Сечин.

Он также подчеркнул, что нефтяные компании больше реагируют на фискальную нагрузку, чем на колебания мировых цен, так что вопрос их роста нужно ставить перед регуляторами.

Ранее стало известно, что, согласно исследованию Sanford C. Bernstein & Co, нефтяную отрасль может ждать скачок цен выше 150 долларов за баррель. Это связывают с действиями акционеров, которые настаивают на повышении прибыли в ущерб инвестициям в геологоразведку и добычу.

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