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СМИ сообщили о встречах Бутиной с представителями ФРС и минфина США

16:27
  • воскресенье
  • 22 июля 2018

Согласно данным Reuters, задержанная в США россиянка Мария Бутина в 2015 году встречалась с двумя представителями Федерального резерва Штатов, а также министерства финансов. Уточняется, что она обсуждала с ними экономические отношения США и России. Встречи задокументированы в отчете центра по Национальным интересам.

Информагентство Reuters сообщило, что задержанная в Соединенных Штатах россиянка Мария Бутина обладала в Вашингтоне более широкими связями на высоком уровне, чем ранее было известно. Внимание на публикацию обратил ТАСС.

По данным агентства, в 2015 году Бутина принимала участие во встречах между приглашенным российским представителем и двумя представителями Федерального резерва Штатов, а также министерства финансов. Речь, в частности, идет о Стэнли Фишере (на тот момент вице-председателе ФРС США) и Натане Шетесе, который являлся заместителем министра финансов по международным делам. С ними, как пишет издание, Бутина обсуждала экономические отношения США и России.

Вместе с тем Reuters подчеркивает, что встречи задокументированы в отчете центра по Национальным интересам.

Ранее Союз по правам человека при президенте России обратился в Комиссию по гражданским правам США с просьбой защитить права Бутиной.

О ее задержании стало известно 16 июля. В Минюсте США отметили, с 2015 по 2017 год Бутина, прибывшая в страну по студенческой визе, работала на российского чиновника высокого ранга. Россиянку обвинили в связях с российскими спецслужбами и арестовали. Ей предъявлены обвинения в сговоре и деятельности в качестве иностранного агента без регистрации на территории США.

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