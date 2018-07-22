Трамп: лживые СМИ принизили великолепную встречу с Путиным

Президент США Дональд Трамп у себя в Twitter назвал встречу с Владимиром Путиным в Хельсинки "великолепной" и вновь подверг критике СМИ, "принизившие ее значение". "Очень плохо для нашей страны!", - подытожил глава Белого дома.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в очередной раз обрушился с критикой на американские средства массовой информации за их отзывы о саммите в Хельсинки. Его слова приводит ТАСС.

"У меня состоялась великолепная встреча с Путиным, и лживые СМИ положили все свои силы на то, чтобы принизить ее. Очень плохо для нашей страны!", - написал глава государства у себя в Twitter.

Ранее экс-глава ЦРУ Леон Панетта заявил, что Россия не является другом США, так что Трампу стоит обнародовать содержание переговоров "тет-а-тет" с российским лидером Владимиром Путиным.

17 июля Трамп написал у себя в Twitter, что встреча с Путиным в Хельсинки оказалась даже лучше саммита НАТО. Позднее стало известно о высланном Вашингтоном приглашении Владимиру Путину посетить США осенью для нового раунда переговоров с американским лидером.

Первая в истории полноформатная встреча Путина и Трампа состоялась 16 июля в Хельсинки. Официальные лица не сообщили общественности о каких-либо конкретных договоренностях, однако известно, что президенты обсудили ключевые вопросы текущей повестки дня, которая включала в себя ситуацию на Корейском полуострове, в Сирии и на Украине. Кроме того, лидеры говорили о проблемах международной стабильности и безопасности, в частности о договорах об СНВ и РСМД.