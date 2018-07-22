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Лавров и Помпео обсудили Сирию, терроризм и бизнес

17:04
  • воскресенье
  • 22 июля 2018

В Госдепартаменте США рассказали о телефонном разговоре между госсекретарем Майком Помпео и главой МИД России Сергеем Лавровым, в ходе которого обсуждались ситуация на юго-востоке Сирии, координация по борьбе с терроризмом и выстраивание диалога между предпринимателями. Также затрагивалась тема дипломатического доступа.

Руководитель пресс-службы Государственного департамента Соединенных Штатов Хезер Науэрт распространила заявление, в котором говорится о состоявшихся в субботу телефонных переговорах государственного секретаря США Майка Помпео и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Об этом пишет ТАСС.

"Среди обсуждавшихся тем был факт нарушения Россией своих обязательств на юго-востоке Сирии. Они также обсудили пути имплементации идей о координации борьбы с терроризмом, а также общую цель выстраивания диалога между предпринимателями", - говорится в сообщении.

Также Лавров и Помпео говорили о возможности предоставления Россией Штатам "честного и взаимного" дипломатического доступа.

Ранее стало известно, что в ходе разговора с Помпео Лавров подчеркнул неприемлемость действий американских властей в отношении арестованной в Вашингтоне россиянки Марии Бутиной.

22 июля сирийское информагентство SANA сообщило, что самолеты возглавляемой США коалиции нанесли удары по местным жителям у сирийского города Бу-Кемаль в провинции Дейр-эз-Зор. По данным источника, в результате удара погибло много людей.

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